Motorista foge após atropelar e matar ciclista em rodovia

Na noite deste sábado (7), um ciclista morreu após ser atingido por um veículo na rodovia SPA 004, em Américo Brasiliense.

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu no sentido norte da rodovia. Por razões ainda a serem esclarecidas, um veículo não identificado colidiu na traseira da bicicleta. O impacto fez com que o ciclista fosse arremessado para o acostamento, onde veio a falecer.

O motorista do veículo envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

A polícia investiga o caso e trabalha para identificar o responsável pelo acidente. O corpo do ciclista foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos de praxe.

