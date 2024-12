Motociclista morre após ser atingido por motorista que passou mal ao volante

Um grave acidente foi registrado nesta sexta-feira (14), na rodovia Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Araras. Segundo informações da Artesp, uma motocicleta trafegava no sentido oeste quando foi atingida por um Fiat Strada, cujo motorista teria sofrido um mal súbito enquanto dirigia.

O condutor da Strada perdeu o controle do veículo, colidiu na traseira da moto e, em seguida, derivou para a esquerda, atingindo a defensa metálica no acostamento . Após o impacto, o automóvel capotou e parou no canteiro lateral leste da rodovia. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do carro recebeu atendimento médico.