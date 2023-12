Morador de Ibaté está entre as vítimas fatais de trágico acidente na SP-255

Crédito: arquivo pessoal

Um dos mortos do acidente registrado na noite deste sábado (9), na rodovia SP-255, em Araraquara, residia no bairro Encanto do Planalto, em Ibaté. (veja notícia relacionada);

Arismário dos Santos Oliveira, de 37, conduzia um Honda Civic que bateu de frente contra um GM Celta no dispositivo de acesso ao bairro Parque São Paulo.

Além de Arismário, morreram no local o condutor do Celta, Willian Carlos Haskel, 21, e a passageira do carro, Daniela Cristina Silva Pedroso, de 24 anos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) em Araraquara. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

