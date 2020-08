Mestres educadores de Ibaté recebem homenagem em vídeos

Crédito: Divulgação

Com a hashtag #AplaudaUmProfessor uma grande mobilização movimentou várias cidades do Brasil na semana passada, com vídeos gravados e postados nas redes sociais. O movimento Aplauda um Professor foi uma iniciativa de dez organizações da sociedade civil em homenagem aos docentes, que culminou com convocação para uma salva de palmas nacional para valorizar a educação e a atuação dos docentes nesse desafio coletivo durante a pandemia.

Várias escolas municipais de Ibaté aderiram ao movimento. A direção da Escola Municipal “Julio Benedicto Mendes”, por exemplo, preparou uma homenagem para os docentes da unidade escolar, por meio de vídeos com depoimentos de seus familiares.

O objetivo foi o de motivar e agradecer o empenho e a dedicação dos professores e ressaltar a importância que eles têm na construção de uma sociedade mais justa, principalmente em um momento tão difícil para todos.

Segundo o diretor da escola, Alexandre Moraes Gaspar, foi uma forma de agradecimento aos professores tão dedicados: “Sabemos que a gestão escolar precisa desenvolver um bom vínculo com todos os grupos que fazem parte da instituição para que a democracia e participação sejam vivenciadas. O processo ensino-aprendizagem só será capaz de gerar bons resultados com o trabalho efetivo de todos. Vivemos um momento muito difícil, mas nossa equipe tem profissionais que fazem a diferença, por isso fizemos essa singela homenagem como forma de agradecer nossos mestres! Afinal, professor é a profissão que forma todas as outras”, relatou Gaspar.

A Secretária Municipal de Educação de Ibaté, Fátima Heck Vaz, lembrou que rotina dos professores mudou muito com a crise sanitária, mas, apesar de tantas transformações, eles estão aproveitando para se aprimorar e fazer cursos, por isso merecem reconhecimento e estímulos como essa homenagem. "Os docentes homenageados ficaram emocionados e agradeceram o carinho da gestão escolar e certamente se sentiram estimulados".

O vídeo foi exibido na Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), que são encontros que acontecem semanalmente e devido à pandemia está sendo realizado de forma on-line nas escolas de Ibaté. O vídeo está disponível no Facebook da escola “Julio Benedicto Mendes” (https://www.facebook.com/E.M.JulioBenedictoMendes).

