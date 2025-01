"Merenda nas Férias" começa nesta quarta-feira nas escolas municipais de Ibaté

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Merenda ibate -

O projeto “Merenda nas Férias”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Centro de Processamento de Alimentos, terá início nesta quarta-feira (08), nas escolas municipais Vera Helena Trinta Pulcinelli, localizada no bairro Jardim Icaraí e Brasilina Teixeira Ianone, localizada no Jardim Cruzado.

As duas escolas foram escolhidas como pontos estratégicos para garantir que alunos da rede municipal de ensino de todos os bairros, tenham acesso a alimentação durante o recesso escolar.

A iniciativa da Prefeitura de Ibaté com o projeto, que possui alimento de qualidade é assegurar aos alunos, uma nutrição balanceada e adequada mesmo fora do período de aulas. Por isso, a secretária de educação e cultura, Rosângela Oliveira, se dedicou com os funcionários para que os alunos da rede municipal possam receber a alimentação adequada neste período de férias.

A merenda será oferecida até o dia 07 de fevereiro das 11h às 13h e não há necessidade de fazer cadastro, porque os alunos da rede municipal, poderão ter acesso direto a alimentação.

Leia Também