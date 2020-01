Jovem morre em acidente de moto na região

Joice Cristina Rigo Fiscarelli estava na garupa da moto que se acidentou - Crédito: Arquivo Pessoal

Uma jovem de 20 anos morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo (19), em Araraquara.

Segundo informações colhidas pelo SCA, o condutor da motocicleta de 19 anos e a vítima estavam com amigos quando decidiram dar uma volta. Eles seguiam no sentido Jardim Salto Grande, quando o piloto da moto não conseguiu desviar e colidiu contra uma Saveiro que realizava uma conversão na via.

Joice Cristina Rigo Fiscarelli que estava na garupa da moto foi arremessada a cerca de 40 metros de distância e morreu na hora.

A Polícia Militar chegou logo depois do acidente, já que o Centro de Operações (COPOM) recebeu informações que indivíduos estavam empinando motos pelo local.

O corpo da jovem foi levado ao IML e já foi liberado aos familiares para a realização do funeral.

O motorista da picape e o condutor da moto foram autuados em flagrante por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e foram liberados na audiência de custódia.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

