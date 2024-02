Jovem morre após acidente de moto em cidade da região

Victor Hugo Xavier Dos Santos não resistiu aos ferimentos - Crédito: Grupo Rio Claro

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de Victor Hugo Xavier Dos Santos, de 24 anos, no final da noite deste domingo (4), em Rio Claro. O acidente aconteceu na Rua 2, cruzamento com a Avenida 42, no bairro Jardim Primavera.

Victor Hugo perdeu o controle da motocicleta que conduzia ao realizar uma curva e colidiu contra o muro de um condomínio. A equipe da Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída ao solo.

O SAMU foi chamado e prestou os primeiros socorros a Victor Hugo, que foi encaminhado à UPA do Cervezão. Infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu.

A equipe da Polícia Técnica Científica foi acionada para realizar a perícia no local do acidente. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

