Inscrições para o projeto “Ibaté em Férias” são prorrogadas até sexta-feira, 5

Crédito: Divulgação

As inscrições para o projeto “Ibaté em Férias” foram prorrogadas até sexta-feira, 5. O programa tem o objetivo de oferecer às crianças, no período de férias escolares de janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas

Amanda Affonso, coordenadora de Assistência Social, aponta que a intenção é proporcionar atividades que incentivem a prática de esportes, brincadeiras lúdicas e socialização. “As inscrições se encerram nesta sexta-feira dia 05 de janeiro, e podem ser feitas das 9h às 17h, no CRAS-Jardim Cruzado e nas dependências da Assistência Social, no Complexo Social. A ação está aberta para as crianças de 06 a 12 anos, que residem em Ibaté”, destaca Amanda. “No ato da inscrição é necessário a apresentação dos documentos pessoais dos pais e da criança, bem como, a carteirinha de vacinação [da criança]”, completou.

O projeto “Ibaté em Férias” acontece de 17 a 24 de janeiro. Será oferecido oficinas de dança, artes, teatro, música, gincanas, jogos lúdicos, esportes, higiene bucal além de muita diversão. A Guarda Municipal também fará oficinas mostrando os riscos do cerol [atividade que acontece muito nesse período]. “Diariamente, todos os participantes receberão café da manhã e lanches. Também terão uma refeição reforçada no horário do almoço, através do projeto “Merenda nas Férias”, finalizou Amanda.

