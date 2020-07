Ibaté registra primeira morte por covid-19

Crédito: Divulgação/PMSC

Ibaté registrou a primeira morte por covid-19. Trata-se de uma mulher de 87 anos que estava internada em um hospital de referência na região.

Segundo o gabinete de prevenção, a cidade conta com 96 casos confirmados da doença. 76 pacientes foram curados, 19 estão em isolamento domiciliar e um está internado com suspeita de ter contraído covid-19.

O bairro com maior número de casos positivos continua sendo o Jardim Cruzado (36), seguido de Jardim América (9), Encanto do Planalto (8), Centro (7), Santa Terezinha (7), Jardim Icaraí (7), Jardim Menzani (3), Distrito Industrial (3), Residencial José Giro (3), São Benedito (3), Popular (2), Jardim do Bosque (2), Antônio Moreira (2), Domingos Valério (1), Jardim Mariana (1), Vila Tamoio (1) e Jardim Nossa Senhora Aparecida (1).

A maior incidência, em termos de idade, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, ocorre na faixa dos 40 aos 49 anos.

