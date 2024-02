Homem morre atropelado por carro na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Colaborador

Um homem ainda identificado morreu atropelado por um carro na noite deste domingo (4), na rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Araraquara.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 278, próximo ao Posto Pau Seco. A vítima tentava atravessar a pista, quando foi atingida por um Honda/HRV com placas de Rio Claro/SP que seguia no sentido interior/capital.

Após realizada a perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara e o caso será investigado pela Polícia Civil.

