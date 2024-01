Homem morre após ser atacado por touro na região de São Carlos

SIGA O SCA NO

Uma tragédia marcou o último final de semana na área rural de Descalvado, quando um homem de 58 anos morreu após ser atacado por um touro holandês.

Segundo informações apuradas pelo SCA, na tarde de sábado (20), Luis Francisco Moralles estava em sua propriedade rural tratando dos animais, quando foi atingido pelas chifradas que chegaram a levantâ-lo do chão. Em seguida foi arrastado pelo animal e prensado contra uma cerca de arame farpado. O homem chegou a ser socorrido por familiares, mas morreu a caminho do hospital.

A esposa de Luis Francisco entrou em contato com o São Carlos Agora relatando o caso e para alertar as pessoas. “Um alerta para as pessoas que têm animais como touro holandês, tomem muito cuidado”. Ainda segundo ela, o animal tinha 3 anos e meio e foi criado pela família. De um ano para cá ele passou a se comportar de forma agressiva, por isso foi colocada à venda.

O sepultamento de Luis Augusto foi realizado no último domingo, no cemitério municipal de Descalvado.

O local onde ocorreu o ataque passou por perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil.

