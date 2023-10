Homem é preso após agredir mulher com soco no rosto de Ibaté

SIGA O SCA NO

26 Out 2023 - 09h27

26 Out 2023 - 09h27 Por Marcos Escrivani

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por guardas municipais por volta das 23h em uma casa na rua Delfino Rossi, no Jardim Icaraí, em Ibaté.

A vítima, de 37 anos, disse que chegou em casa após um dia de trabalho e a porta estava trancada. Ligou para o marido, de 35 anos, que chegou em seguida, embriagado, pois estaria bebendo em um bar.

Teve início uma discussão e em seguida, a vítima teria sido agredida com empurrão em um soco no rosto. Ela precisou ser atendida no Hospital Hermínia Morganti. Já o agressor foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

