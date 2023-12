Homem de 31 anos é morto por colega de trabalho em cidade da região

SIGA O SCA NO

Um crime bárbaro chocou a cidade de Rio Claro neste domingo, 10, quando Robison Mateus Rodrigues, 31 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço. O crime teria ocorrido por volta das 20h15, em uma residência coletiva na Rua M-20, no Cervezão, em Rio Claro.

De acordo com as autoridades policiais, é o 24º homicídio do ano em Rio Claro e o acusado, um homem de 34 anos, foi detido pela Polícia Militar durante uma tentativa de fuga em um carro e recolhido ao sistema carcerário. Ele seria colega de trabalho da vítima.

Policiais militares atenderam a ocorrência. Policiais civis também estiveram no local do crime e investigam o crime para a consequente apuração dos trágicos fatos.

