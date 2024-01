Homem é detido após furtar torneiras da rodoviária de Ibaté

As torneiras foram apreendidas pelos GMs - Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos foi detido por guardas municipais por volta das 13h20 desta quarta-feira, 3, acusado de furtar duas torneiras da rodoviária de Ibaté.

Uma equipe da corporação foi solicitada por um vigia, dando conta que um homem teria utilizado os sanitários do local e saído com as torneiras.

Com as características do acusado, os GMs iniciaram diligências e detiveram o suspeito nas proximidades. Após revista, foram localizadas as torneiras. Indagado, chegou a dizer que tais objetos teriam sido entregues a ele por um amigo para posterior venda.

O vigia foi solicitado e confirmou que o suspeito teria frequentado o banheiro. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e o delegado Miguel Capobianco Jr ratificou a voz de prisão em flagrante.

