Grupo Folia de Reis Estrela Guia encerra festividades "Natal Luzes & Sons de Ibaté 2023"

A Praça Central recebe na noite deste sábado, dia 6, às 20h, o encerramento da programação do “Natal Luzes e Sons Ibaté 2023” com a apresentação do Grupo de Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos.

Apresentando-se pela primeira vez na cidade, o Grupo Estrela Guia de São Carlos é formado por 20 integrantes, do sexo masculino e feminino.

O grupo se apresenta tocando músicas em louvor aos Santos Reis, como celebração ao nascimento do Menino Jesus, bem como, em agradecimento por mais um ano. “Para nós é uma alegria imensa participar deste tipo de evento pela segunda vez na cidade. Essas festividades fazem parte da nossa cultura e não podemos deixar isso morrer, Ibaté é um exemplo para toda a região”, comentou o coordenador do Grupo, André Azenildo.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, convida toda a população para prestigiar o encerramento do evento turístico que se tornou tradição na cidade e que, mais um ano, foi sucesso de público. “Foi mais uma edição de muito sucesso, superando nossas expectativas. Convido todos para o encerramento que acontece na noite desta sexta-feira”, finalizou.

Folia de Reis



A Folia de Santos Reis ou Reisado, ou simplesmente Folia de Reis, é uma festa popular tradicional. A Folia de Reis é celebrada na religião católica com o intuito de celebrar a visita dos três reis magos (Gaspar, Melchior - ou Belchior- e Baltazar) ao menino Jesus. A tradição da Folia de Reis conta com diferentes figuras que formam o grupo, sendo o líder o Capitão, que carrega a Bandeira. Os grupos reúnem cantores e instrumentistas para celebrar a data.

Dia de reis

O Dia de Reis é celebrado em 6 de janeiro, pois foi nesse dia que os Reis Magos conheceram Jesus.



Esse dia assinala também a data na qual as árvores, os presépios, os adornos e as decorações natalinas são retirados pelas famílias que decoram suas casas para as festas de fim de ano.

