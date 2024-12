Governo de SP entrega nesta sexta-feira Fatec e nova sede da Etec em Porto Ferreira

A Região Central do Estado de São Paulo ganhará mais uma opção de formação profissional pública com a implantação da nova Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) em Porto Ferreira. Com início das atividades no primeiro semestre de 2025, a unidade contará com duas graduações tecnológicas: Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 40 vagas no período da manhã, e Logística, com 40 vagas no período da noite.

A chegada da Fatec à Porto Ferreira reforça o compromisso do Centro Paula Souza (CPS) em ampliar o acesso ao Ensino Superior público gratuito, preparar profissionais para atender às necessidades e qualificações exigidas pelo mercado e fomentar o crescimento econômico e tecnológico da região.

Conheça o perfil dos cursos que serão ofertados na unidade para o primeiro semestre de 2025:

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Com foco na inovação tecnológica, o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma capacita o estudante a projetar, desenvolver e testar softwares para diversas plataformas, como web, desktop, dispositivos móveis e aplicações em nuvem. A grade curricular abrange disciplinas fundamentais, como lógica de programação, inteligência artificial e segurança da informação, além de conteúdos voltados à experiência do usuário e metodologias ágeis.

O tecnólogo na área pode atuar em empresas de tecnologia, indústria, comércio e serviços, além de empreender como autônomo. As habilidades adquiridas também podem ser aplicadas em segmentos como marketing digital, educação e entretenimento, além de ONGs e órgãos públicos.

Logística

A graduação em Logística forma profissionais especializados no planejamento e execução de operações logísticas, desde armazenagem e transporte de mercadorias até gestão de estoques e roteirização de entregas. O curso aborda ainda logística internacional, comércio exterior e uso de tecnologias para otimização de processos.

O campo de atuação é amplo, incluindo indústrias, supermercados, hospitais, operadores logísticos, empresas de transporte e comércio eletrônico. A crescente terceirização dos serviços de logística cria ainda mais oportunidades no setor.

Outras informações pelos telefones (11) 4270-2739 (Capital e Grande São Paulo), 0800 878 2696 (demais localidades) ou pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Serviço:

Evento: Inauguração da Fatec e Etec

Data: 20 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 14h

Local: Rua Padre Nestor Cavalcante Maranhão, Porto Ferreira – SP

O vice-governador do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth, participa nesta sexta-feira (20), às 14h, da inauguração da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) e da nova sede da Escola Técnica Estadual (Etec) Prof. Jadyr Salles, em Porto Ferreira. Durante o evento, também serão entregues certificados aos formandos do programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego.