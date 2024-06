Fundo Social de Ibaté Promove Varal Solidário no Jardim Icaraí

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através do Fundo Social de Solidariedade anuncia a realização do Varal Solidário, uma importante iniciativa voltada para a comunidade, que acontecerá neste sábado, dia 22 de junho, das 10h às 15h. A ação será realizada no Novo Parquinho do Jardim Icaraí, situado na rua Antônio Merola esquina com a rua Antônio Barbano.

O Varal Solidário é uma ação de grande relevância social, que visa promover a solidariedade e o espírito comunitário entre os moradores de Ibaté. Através desta iniciativa, o Fundo Social busca proporcionar a todos os participantes a oportunidade de adquirir roupas de forma gratuita, atendendo, especialmente, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, serão disponibilizadas roupas para todas as idades e gêneros. O objetivo é garantir que todos tenham acesso a vestimentas adequadas, especialmente com a chegada do inverno, período em que o apoio comunitário se torna ainda mais essencial.

"É com grande alegria que participamos da organização do Varal Solidário, uma iniciativa que reflete o compromisso do Fundo Social de Solidariedade de Ibaté em apoiar nossa comunidade. O Varal Solidário não é apenas uma oportunidade de distribuição de roupas; é uma demonstração concreta de empatia e solidariedade. Cada peça de roupa doada carrega consigo um gesto de carinho e atenção ao próximo, promovendo a dignidade e o bem-estar de inúmeras famílias”, destacou Amanda Affonso, secretária adjunta de Promoção e Bem-Estar Social.

