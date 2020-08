Fogo destrói Kombi de garapeiro na Washington Luis

Incêndio destruiu o veículo em poucos minutos - Crédito: Colaborador/SCA

Uma cena triste foi registrada por volta das 15h desta quarta-feira (19). Um incêndio destruiu a Kombi de um garapeiro que há anos trabalha nas margens da rodovia Washington Luis (SP-310), na frente da lanchonete Pão com Linguiça, em Ibaté.

Ainda não se sabe como o fogo começou, mas em poucos minutos as chamas se alastraram. Populares utilizaram extintores para tentar controlar o incêndio, que somente foi extinto com a chegada do Corpo de Bombeiros. Poucos produtos que estavam à venda puderam ser salvos.

Não houve feridos.

