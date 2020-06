Fiscalização contra linhas cortantes e aglomerações continuam em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informa que a Guarda Municipal e o departamento de fiscalização continuam em alerta à campanha “Cerol Mata”, antecipada na cidade em virtude do período de quarentena e da suspensão das aulas, medidas necessárias para o controle da disseminação do novo Coronavírus [Covid-19].

Diariamente, as equipes vão às ruas com o objetivo de orientar sobre a proibição do uso de linhas cortantes [cerol ou chilena] e também de aglomerações nos espaços públicos. “A campanha tem o objetivo de fazer cumprir a Lei Municipal n°2172/05, que proíbe o comércio, a fabricação e o uso de cerol, resultando em multa para quem for pego com o material cortante”, contou Vitor Reis, comandante da Guarda Municipal.

Desde o início da operação, já foram apreendidos 84 carreteis de linhas com cerol e chilena. Por ser um ano atípico, Reis ressalta que a corporação, juntamente com a Fiscalização, também orienta as crianças, jovens e adolescentes para que evitem a aglomeração nos espaços públicos. “Do outro lado, também estamos orientando sobre os riscos do uso das linhas com cortante, que causam acidentes graves, e estamos explicando sobre os riscos de ficar nas ruas durante a pandemia de coronavírus”, comentou.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, faz um alerta para o aumento dos casos na cidade. “Estamos vendo um número crescente de casos do novo coronavírus na cidade e o que chama mais atenção é o aumento de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria nos hospitais de referência da nossa região. Precisamos redobrar os cuidados para o sistema não colapsar”, ressalta.

Além da GM e da Fiscalização, o Conselho Tutelar também realiza ações para coibir o descumprimento das regras de isolamento social pelos menores de idade. “Quarentena não é férias! O distanciamento social é primordial para diminuir o contágio do vírus e preservar a saúde da população. Solicitamos a compreensão, atenção e a responsabilidade de todos”, finaliza a secretaria adjunta.

