ETEC de Descalvado abre inscrições para Ensino Médio com Habilitação Técnica em Informática para Internet

Estão abertas as inscrições para o Ensino Médio noturno com Habilitação Técnica em Informática para Internet na ETEC de Descalvado. Esta é uma oportunidade única para quem busca uma formação de qualidade em uma instituição pública e gratuita.

Com foco na preparação acadêmica e profissional, o curso alia os conteúdos do Ensino Médio à formação técnica em Informática para Internet, garantindo aos estudantes uma formação completa e voltada para as demandas do mercado de trabalho.

As inscrições vão até o dia 28 de novembro.

ETEC Descalvado

Endereço: R. Dr. Cândido Rodrigues, 2-90 - Centro

Telefone: (19) 3583 0553