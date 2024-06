Escola centenária de Dourado é reinaugurada com parceria entre prefeitura e PremieRpet

Crédito: divulgação

A escola centenária Senador Carlos José Botelho foi reinaugurada em Dourado (SP). A restauração e reforma do prédio é fruto de uma iniciativa inédita de parceria público-privada entre a Prefeitura Municipal de Dourado e a PremieRpet – por meio do seu braço social, o Instituto PremieRpet –, que conta com um polo industrial na cidade.

O evento, aberto ao público, marcou o retorno das atividades escolares em um prédio histórico, com mais de 100 anos, e teve a presença do prefeito Gino Torrezan, da vice-prefeita Angela Sciarretta, do diretor de educação Ricardo Fattore e da diretora da escola Rosana Puerta, além de diretores da PremieRpet e do Instituto PremieRpet, autoridades da região, educadores e alunos e ex-alunos da escola.

Além da restauração do prédio, a parceria entre a prefeitura e a PremieRpet reafirmou o compromisso com a população de Dourado e região e a preservação do patrimônio histórico da cidade. O projeto incluiu não apenas a recuperação física do edifício centenário, mas também a implementação de melhorias estruturais e tecnológicas, proporcionando um ambiente educacional moderno e acolhedor para os alunos.

“Esta parceria entre a Prefeitura de Dourado e o Instituto PremieRpet demonstra o nosso comprometimento constante em não apenas oferecer alimentos de alta qualidade para pets, mas também contribuir positivamente para a sociedade. Para a PremieRpet é uma satisfação patrocinar essa iniciativa para fomentar a educação no município. Muitos de nossos colaboradores e seus familiares residem em Dourado e, cientes de nosso papel social, mantemos foco em fazer a diferença com ações em prol da comunidade”, afirma Fábio Maluf, diretor executivo da PremieRpet.

Leia Também