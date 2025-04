Guardas municipais de Ibaté recebem armas de fogo

Armas recebidas pelos guardas - Crédito: Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Ibaté viveu nesta quarta-feira (9), um momento histórico.

Às vésperas de completar quatro décadas de fundação, a corporação passou oficialmente a utilizar armas institucionais que foram entregues pelo prefeito Ronaldo Venturi. A entrega das armas contou ainda com a presença do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Major Luís Fumagale, do Secretário Adjunto de Segurança, Tenente Marco Aurélio, do Comandante da Guarda Municipal, Jéslei Rigolão.



A entrega das pistolas calibre 380, doadas pela Guarda Municipal de Limeira, aconteceu no final da manhã e marca um avanço significativo para a segurança pública da cidade.



Até então, alguns guardas já faziam uso de armamento particular, devidamente autorizado. Agora, além das pistolas, a GCM contará também com revólveres calibre 38, necessitando apenas da habilitação específica para tal armamento que ocorrerá em um futuro próximo.



A atual administração municipal foi responsável por regularizar os registros das armas em nome da municipalidade e adquirir munições operacionais. Os agentes já haviam sido submetidos a treinamento teórico e prático quanto ao uso de armamento, além de terem sido submetidos a avaliações psicológicas e técnicas exigidas pela legislação para o porte de arma institucional.



O Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Major Luís Fumagale, destacou o novo momento vivido pela cidade. "Estamos vivenciando um novo tempo na segurança pública de Ibaté. Há uma forte integração entre as forças de segurança e isso tem refletido na redução dos índices criminais e no aumento da sensação de segurança da população. A Guarda Municipal armada representa um reforço importante e mesmo com as limitações financeiras, muitos outros avanços ainda estão por vir". Afirmou Fumagale.



O Prefeito Ronaldo Venturi, também celebrou a conquista, ressaltando o compromisso da gestão com a segurança dos munícipes. "Investir na Guarda Municipal é investir na proteção da nossa população. Esse é um passo fundamental para garantir melhores condições de trabalho aos nossos agentes e oferecer mais segurança aos nossos cidadãos. Nosso compromisso com a segurança pública é constante". Declarou o prefeito.



A GCM de Ibaté celebra 40 anos em 2025 e com essa conquista, dá um importante passo em direção a modernização e ao fortalecimento de sua atuação no município.

