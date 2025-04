Mulher perde R$ 12 mil ao conhecer "sheik Hamdam de Dubai" na internet

Compartilhar no facebook

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma mulher de 69 anos foi vítima de estelionato após acreditar estar se relacionando com um suposto sheik dos Emirados Árabes pelo Instagram. O caso, que teve início em novembro de 2024, foi registrado nesta terça-feira (8) na Delegacia Seccional de Araraquara.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou à polícia que conheceu o golpista, que se apresentava como "sheik Hamdam, de Dubai", através da rede social. Com o passar do tempo, os dois passaram a se comunicar também pelo aplicativo WhatsApp. O número usado pelo suspeito tem código internacional dos Emirados Árabes: +971 56 620 9235.

Em determinado momento da conversa, o falso sheik passou a pedir ajuda financeira à vítima, que efetuou diversas transferências via PIX. Parte do dinheiro foi enviada para a conta de uma mulher, investigada no caso. Outras transferências também teriam sido feitas para diferentes contas bancárias.

A vítima afirmou que possui registros das conversas com o suposto golpista e comprovantes das transações bancárias, totalizando um prejuízo de R$ 12.212,00. Esses documentos deverão ser apresentados às autoridades durante a investigação.

