PIB da Região Central cresce 4,3% em 12 meses

O setor industrial: segmento responde por 30% do PIB de São Carlos, que é o maior da região - Crédito: divulgação

Dados apurados pela Fundação Seade apontam que, na variação acumulada do ano de 2024, o PIB da Região Central Paulista, que inclui São Carlos, Araraquara e mais 24 municípios, cresceu em 15 das 20 regiões do estado de São Paulo.

O indicador revela que nos últimos 12 meses ou quatro trimestres, o PIB cresceu 4,3%. No primeiro trimestre de 2025 o salto do PIB foi de 0,8%. Em valores, o PIB da Região Central chegou ao montante de R$ 67,3 bilhões em 2024

No primeiro trimestre de 2024, o PIB somou R$ 14.4 bilhões, no segundo trimestre chegou a R$ 15,5 bilhões, no terceiro trimestre somou R$ 17.8 bilhões e no quarto trimestre reuniu R$ 17,3 bilhões.

A economia de São Carlos é diversificada e forte em vários setores. O município lidera o PIB Regional. O PIB mede o volume de bens e serviços que um município gera durante um determinado período. A chamada “Capital da Tecnologia” gera 28,5% do PIB Regional.

A indústria responde por 30% da formação do PIB de São Carlos. Em segundo lugar vem o setor de serviços, que responde por 28,4% do total e a agropecuária, com participação de 9,2% na formação do PIB.

ALTA EM TODO O ESTADO - A pesquisa também apresentou alta no Estado de 3,4% no acumulado do último ano em relação ao ano anterior. Em valores correntes, o total acumulado no ano passado foi de R$3,4 trilhões, frente a R$3,2 trilhões do ano de 2023.

Entre as regiões que apresentaram melhor desempenho no comparativo do acumulado de 2024 com o ano anterior, estão a região de Ribeirão Preto, com crescimento de 5,1%; o município de São Paulo, com alta de 5,0%; a região do ABCD, com 4,9% de aumento; e a região de Osasco, com crescimento de 4,9%.

“Assim como no orçamento de um indivíduo se aconselha que os seus investimentos nunca devem estar numa única “cesta”, na economia de um país, de um estado ou município é a mesma coisa. Quanto mais diversificada é a fonte de geração de riqueza de uma cidade, ou quanto menos dependente de um único fator, produto ou setor, maiores as chances de sustentabilidade de crescimento econômico ao longo do tempo. Isso ocorre pois quando há essa diversificação diminui-se a chance de oscilações pontuais e/ou setorizadas venham impactar o desempenho geral da economia”, explica o economista da Fecomercio, Jaime Vasconcellos.

O especialista ressalta que em São Carlos pode-se dizer que é isso que ocorre, e de forma estrutural. “Temos um município de comércio resiliente, de um setor de serviços em expansão, com forte influência do ensino universitário (que sempre traz benefícios socioeconômicos), bem como de segmentos industriais de alta incorporação tecnológica. Isso tudo, considerando a sua relevante posição geográfica, com fluxos ativos de escoamento produtivo e ainda de substancial impacto do agronegócio. Tais características são salvaguardas da cidade, tanto que entre 2012 e 2021 (período que passamos por uma recessão econômica nacional em 2015 e 2016 e pelos fortes impactos da primeira e segunda onda da pandemia em 2020 e 2021) o mercado de trabalho formal de São Carlos avançou 5,7%, o dobro do aumento percentual brasileiro”, destacou Vasconcellos.



O levantamento completo está disponível no link:

https://pib.seade.gov.br/integra/?analise=pib-cresceu-na-maioria-das-regioes-do-estado-em-2024

