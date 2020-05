Equipe do Samu se envolve em grave acidente na região

Crédito: Repórter Beto Ribeiro

Um grave acidente envolvendo uma ambulância do Samu e uma carreta foi registrado na noite de sábado (30), no Km 2 da rodovia Engenheiro João Batista Cabral (SP-225).

Segundo informações, a viatura do Samu de Rio Claro foi para Corumbataí para fazer a remoção de um paciente e na volta foi atingida por um caminhão, caindo em uma ribanceira com altura aproximada de três metros.

O caminhão era ocupado apenas pelo motorista, já a ambulância, pelo médico, enfermeiro, paciente e condutor.

A concessionária que administra a rodovia esteve no local e as vítimas foram socorridas para hospitais da região. Os quatro ocupantes se feriram. O paciente com algumas escoriações, o motorista com muitas lesões, o médico com fratura num braço e o auxiliar de enfermagem com escoriações e ferimento na coluna vertebral.





