Eixo inicia trabalhos em novo trecho da SP 310

Obras na Washington Luís - Crédito: divulgação

Dando continuidade aos trabalhos de revitalização do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís, equipes da Eixo SP iniciam nesta sexta-feira (22), a partir das 20h, a recuperação de mais um trecho. Desta vez, será do km 189+280 ao km 188+520, na pista sentido Capital, entre Corumbataí e Rio Claro. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na terça-feira (26).

Serão 740 metros em obras para os serviços de manutenção da via por meio de reparo profundo, trabalho que inclui reforço na sustentação da base do pavimento, o que demanda mais tempo para conclusão. Enquanto as equipes estiverem trabalhando no local, será necessário o estreitamento da pista. Com isso, o tráfego será direcionado para a faixa 1 da via, o que pode provocar lentidão no trânsito em razão da aproximação dos veículos e por ser um trecho bastante movimentado, especialmente no início da manhã e no fim da tarde. Por esse motivo, a Concessionária recomenda aos seus usuários que, sempre que possível, antecipem a viagem caso precisem passar pelo trecho em obras.

Os motoristas serão alertados a respeito das alterações no tráfego por meio de avisos em painéis eletrônicos ao longo da rodovia e de reforço na sinalização próximo ao local onde as equipes estarão trabalhando. Em caso de chuva, a programação dos serviços poderá sofrer alterações. A Concessionária informa ainda que, em razão do feriado prolongado no fim da próxima semana, todas as obras que interferem na fluidez do trânsito estarão suspensas. A interrupção dos trabalhos ocorrerá de quinta-feira (27) até segunda (1º).

Da assessoria

Leia Também