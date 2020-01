Desaparecida há quase 1 mês, Polícia ainda não tem pistas do paradeiro de empresária

Lucilene Maria Ferrari - Crédito: Arquivo Pessoal

Desaparecida desde o dia 24 de dezembro, quando saiu de casa para celebrar o Natal na casa da irmã em Descalvado, a empresária Lucilene Maria Ferrari, 48 anos, dona de um hotel em Porto Ferreira, permanece sem dar informações sobre o seu paradeiro. No dia em que deixou de dar notícias, ela estava com a roupa do corpo e R$ 1,55 mil.

No dia 27 de dezembro, Vanderlei Meneses, sócio de Lucilene no hotel, registrou o desaparecimento na Delegacia de Polícia de Porto Ferreira.

Informações dão conta que ela chegou a ser vista na região da rodoviária de Porto Ferreira. Lucilene não chegou a casa da irmã e desde então não manteve contato com familiares. Ela deixou dois celulares em casa.

Seu sócio informou às autoridades policiais que ela estava com um comportamento estranho dias antes de desaparecer e afirmou que teria tido uma premonição e que tinha medo de morrer.

Antes do seu sumiço, Lucilene recebeu a primeira parcela de R$ 3,3 mil referentes à indenização do DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres) pela morte de seu marido, ocorrida há três anos.

