26 Out 2023 - 12h06

26 Out 2023 - 12h06 Por Da redação

Crédito: divulgação/PMRv

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) recuperaram na noite desta quarta-feira (25) uma carreta carregada com carne que havia sido roubada na região de Mirassol/SP.

A abordagem ocorreu na rodovia Washington Luís (SP-310), perto de Araraquara. As placas do veículo haviam sido trocadas. Os dois ocupantes do caminhão foram levados até a delegacia de plantão, onde foram autuados em flagrante pelo crime de receptação e aguardam a audiência de custódia.

