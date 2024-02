DISE encontra grande quantidade de drogas em "casa bomba' em Ibaté

SIGA O SCA NO

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) realizaram grande apreensão de entorpecentes na tarde desta terça-feira (6), no Jardim Cruzado, em Ibaté. A ação fez parte da operação “Pré-Carnaval” coordenada pelo Deinter-3.

Em posse de mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram até o local, onde em uma “casa bomba” localizaram 175 “ependorfs” contendo cocaína (126g), 776 “pedras” de “crack” (368g) e 700 “porções” de “maconha” (1978g), R$186,00 e contabilidade do tráfico de drogas.

Ninguém foi encontrado no imóvel, contudo, o suspeito de ser o dono do entorpecente já foi identificado e está sendo investigado pelas autoridades.

APREENSÃO II

Durante a mesma operação, os policiais da especializada fizeram outra apreensão de drogas no mesmo bairro. Um suspeito tentou fugir a pé ao ver a viatura policial, mas acabou detido. Come le havia dinheiro, quatro porções de maconha, quatro eppendorfs com cocaína e 24 pedras de crack. O acusado foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

