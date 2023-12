Detento beneficiado pela saidinha é preso após atirar em idoso

Crédito: Reprodução

Na manhã desta sexta-feira (29), um detento de 32 anos foi preso após invadir e roubar uma residência no Jardim Iguatemi, em Araraquara. O homem, que estava de saidinha temporária de fim de ano, foi capturado com ajuda de populares que ficaram revoltados com o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio de criminosos invadiu a casa por volta das 10h. O morador, um funcionário público de 78 anos, chegou ao local e surpreendeu os ladrões, que estavam armados. Houve luta corporal e um dos bandidos atirou no idoso, que foi baleado no abdômen e na perna de raspão.

Após os disparos, dois criminosos fugiram com a moto do morador e um fugiu a pé. O idoso ferido seguiu o bandido que atirou nele com sua caminhonete. Com ajuda de populares, o bandido foi detido e agredido.

A vítima foi socorrida até o hospital São Paulo, onde vai passar por cirurgia. O bandido ficou ferido após as agressões e foi levado pela Polícia Militar até a UPA Central, onde recebeu atendimento médico e em seguida foi levado para a delegacia.

A perícia foi acionada e coletou imagens de câmeras de segurança que registraram a ação dos criminosos, além de recolher impressões digitais.

