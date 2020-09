Desaparecimento de adolescente intriga família na região

O desaparecimento do adolescente Wesley Pires Alves Filho, de 13 anos, desafia a Polícia e intriga a família em Franca. Ele sumiu na última sexta-feira (28) e foi flagrado por câmeras de segurança e várias informações foram repassadas à família, mas até o momento não foi encontrado.

Segundo o site de notícias GCN, a última localização certa e precisa que se tem de Wesley Alves é do final da tarde de sexta-feira, quando câmeras de segurança o flagraram caminhando com a bicicleta vermelha às margens da rodovia Ronan Rocha, perto de um pesque-pague.

Na tarde desta terça-feira, 1, uma notícia que o adolescente havia redefinido a senha da mãe e que o GPS de um celular apontou que ele estava em uma mata nos fundos do Residencial Zanetti, aumentou o pesadelo vivido pelos pais do garoto e confundiu muita gente. A informação foi descartada pela polícia e pelos familiares, que reforçaram mais uma vez: a última localização certa e precisa que se tem de Wesley Alves é do final da tarde de sexta-feira, quando câmeras de segurança o flagraram caminhando com a bicicleta vermelha às margens da rodovia Ronan Rocha.

As buscas, inclusive com cães farejadores, se concentram nesta região.

Segundo relato de familiares Wesley, não teve nenhum problema em casa ou alguma discussão que pudesse motivar seu desaparecimento.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do garoto pode acionar a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou a própria família, pelo (16) 99999-1479.

