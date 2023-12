Confraternização do Programa Criança Feliz reúne famílias

Crédito: Divulgação

Na última semana, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz, realizou no Complexo Esportivo “Dagnino Rossi” a “Manhã Feliz”. Uma ação coletiva, com muita diversão, confraternização e ações voltadas à prática de atividade física e brincadeiras para as famílias acompanhadas no município, marcando o encerramento do programa deste ano. O objetivo desta atividade é estimular a criatividade das crianças e fortalecer o vínculo comunitário e familiar.

Foi uma manhã de festa e diversão. Antes do início das atividades, os participantes desfrutaram de um farto café da manhã, oferecido nas dependências do Centro Comunitário “João Batista Lopes”.

A programação contou com aulas de zumba, jogos lúdicos e muitos mergulhos na Piscina Municipal. De acordo com a coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, todos os propósitos foram alcançados. “De uma perspectiva geral o Programa aconteceu de forma efetiva. Cumprimos nossas metas e atendemos da melhor maneira possível todas as crianças” disse. O Programa promoveu ainda a entrega de uma lembrancinha natalina aos familiares e sorteio de brindes.

Programa Criança Feliz

O Programa Criança Feliz (PCF) é uma ação do Governo Federal, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, meio ambiente, educação, assistência social, cultura e direitos humanos.

O programa atende a gestantes, crianças de zero até seis anos e suas famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família; e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar, em razão da aplicação de medida de proteção prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias.

O objetivo do Programa Criança Feliz é promover o desenvolvimento humano, a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade; mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; e integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O município de Ibaté integra o programa. Para obter maiores informações ou como participar do Programa Criança Feliz entre em contato no telefone do Cras Cruzado – 16 3343-5985.

