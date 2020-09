Comércio de Ibaté estará aberto no feriado de 7 de setembro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté comunica que está autorizado o funcionamento do comércio não essencial do município na próxima segunda-feira (7 de setembro), feriado nacional da Independência do Brasil, das 9h às 16h.

A exemplo do que foi feito em Ibaté no feriado municipal de 15 de agosto, a Prefeitura considera que neste momento de retomada e flexibilização gradual, o trabalho do comércio em feriados é importante para ajudar na movimentação da economia.

A Vigilância Epidemiológica e o Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté alertam que os empresários devem continuar seguindo todas as medidas sanitárias estabelecidas para a Fase Amarela do Plano SP: funcionar com 40% da capacidade, disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos e fixar cartaz na entrada do estabelecimento sinalizando o uso obrigatório de máscara, tanto para funcionários quanto para clientes.

A adesão ao trabalho no feriado é opcional e foi garantida por Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários), após solicitação da Prefeitura de Ibaté.

As empresas que forem trabalhar com seus funcionários e ainda não pediram o Certificado de Autorização para 7 de Setembro, devem fazê-lo via: saocarlos.sindmais.com.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também