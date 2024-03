Colisão traseira deixa um ferido na Washington Luís

Crédito: Rota das Notícias

Um homem ficou ferido na manhã desta segunda-feira (18) após uma colisão na rodovia Washington Luís, na altura do bairro Jardim Popular, em Ibaté.



Segundo informações, a condutora do Fiat Uno transitava no sentido interior/capital com destino a cidade de Marília, juntamente com dois familiares, quando colidiu na traseira de um Fiat Palio, que segundo ela estaria em baixa velocidade.



Apenas o condutor do Palio precisou ser socorrido pela Concessionária que administra a rodovia. Ele foi encaminhado até a Santa Casa de São Carlos.

