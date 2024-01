Cidade da região ganhará bar do Zeca Pagodinho

Crédito: Reprodução/ Tribuna Ribeirão/Vitor Faria

A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ganhará uma unidade do Bar do Zeca Pagodinho, que será instalada na Arena Nicnet Eurobike, o estádio do Botafogo. O local escolhido é onde ficava o Seo Tibério, que fechou as portas no final de 2023.

Essa será a segunda unidade do Bar no estado de São Paulo, sendo a primeira no interior. Além desta, há quatro unidades no Rio de Janeiro.

A inauguração da unidade de Ribeirão Preto está prevista para o final de fevereiro. A informação foi confirmada pelo presidente do conselho de administração da Botafogo S.A., Adalberto Baptista.

O BAR

O Bar do Zeca Pagodinho é um espaço temático que homenageia o sambista. O público pode conhecer a trajetória do cantor através de imagens, fotos e outros elementos ligados à sua vida.

O bar também oferece música ao vivo, comida tradicional de boteco, cerveja e drinks.

