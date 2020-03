Ciclistas e pedestres de Ibaté recebem ações de conscientização para o trânsito

Equipes da concessionária instruirão os participantes sobre a importância da travessia segura - Crédito: Divulgação

Em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Rodoviária Estadual, a AB Triângulo do Sol realizará ações educativas para pedestres e ciclistas, em Ibaté, na próxima segunda-feira (16). As atividades ocorrerão na passarela do km 248,800 da rodovia Washington Luís (SP-310), das 16h30 às 17h30.

Equipes da concessionária instruirão os participantes sobre a importância da travessia segura e das melhores práticas de utilização de bicicletas, nas rodovias e dentro das cidades. Os pedestres e ciclistas também receberão folhetos educativos sobre os temas e um delicioso lanche.

FATALIDADES

Não são só motoristas que precisam ficar atentos. Pedestres e ciclistas também precisam assumir comportamentos seguros para evitar acidentes. Em 2019, 1.397 pedestres e 404 ciclistas morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo, em vias municipais e rodovias. Os dados são do Infosiga SP, sistema de dados do governo estadual gerido pelo programa Respeito à Vida.

SERVIÇO

Pedestre na Via em Ibaté

Data: 16/03/2020, segunda-feira

Horário: das 16h30 às 17h30

Local: às margens da SP-310, na passarela localizada no km 248,800, sentido Sul (próximo ao dispositivo de retorno do Jardim Cruzado))

Atividades: conscientização para o trânsito com a distribuição de lanche e folheto sobre travessia segura

Ciclista na Via em Ibaté

Data: 16/03/2020, segunda-feira

Horário: das 16h30 às 17h30

Local: às margens da SP-310, na passarela localizada no km 248,800, sentido Norte

Atividades: conscientização para o trânsito com distribuição de lanche e folheto sobre as melhores práticas de utilização de bicicletas

