Centro de Referência da Mulher de Ibaté abre agendamento para consultas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, disponibiliza no próximo dia 26 de março, três linhas de telefones para agendamento de consultas médicas para ginecologista, no Centro de Referência da Saúde da Mulher (Casa Rosa), de modo a facilitar e agilizar o atendimento das pacientes.

O agendamento será feito exclusivamente via telefone no dia 26, das 7h às 17h, através dos números (16) 3343-7546, (16) 99625-5937 e (16) 99962-5375. O usuário deve ter em mãos nome completo, data de nascimento e um número de telefone para contato.

De acordo com a Secretária de Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, o local, que atende a população de segunda a sexta-feira, tem como prioridade a saúde da mulher em todos os seus ciclos, através de assistência em consultas ambulatoriais, exames específicos, assistência em situações especiais como vítimas de agressão e planejamento familiar, além de pré-natal, grupos de gestantes e consultas pós-parto. “O Centro de Referência da Mulher tem priorizado e cuidado das nossas mulheres, pensando sempre em sua saúde e no seu bem-estar, acompanhando, cuidando e orientando todas as fases de sua vida, indo desde os exames de rotina que toda mulher deve fazer, até um tratamento mais específico, como também no acompanhamento das gestações e o nascimento dos bebês", destacou Elaine.

O Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM), a Casa Rosa em Ibaté, fica na rua Floriano Peixoto, 801, ao lado da Delegacia de Polícia Civil, no Centro.

