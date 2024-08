Centro Cultural de Ibaté abre inscrições para a ampliação da Banda Marcial Municipal

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Centro Cultural de Ibaté está com inscrições abertas para a expansão do corpo musical e coreográfico da Banda Marcial Municipal. Esta é uma oportunidade valiosa para crianças a partir de 8 anos que desejam desenvolver habilidades musicais e artísticas, sem a necessidade de conhecimento prévio.

Os inscritos terão acesso a aulas de teoria musical, prática em diversos instrumentos, meta e percussão, proporcionando uma formação completa e enriquecedora. O intuito é promover a participação ativa da comunidade no cenário cultural da cidade, incentivando a inclusão e o crescimento artístico dos envolvidos.

De acordo com o maestro Kaike Leite, este projeto é uma iniciativa especial que visa integrar crianças de todos os bairros de Ibaté, oferecendo muito mais do que apenas o ensino musical. "Além das aulas, os participantes terão a chance de vivenciar experiências únicas, como viagens de passeio e apresentações em diferentes cidades da nossa região, fortalecendo o vínculo entre os jovens músicos e a comunidade. Temos vagas tanto para o corpo coreográfico, que lidera os desfiles da Banda, quanto para o corpo musical, com opções para instrumentos como trompete, trombone, bombardino, tuba, além de toda a seção percussiva, incluindo surdos, bumbos e caixas", destacou o maestro.

Um dos principais diferenciais da Banda Marcial de Ibaté é seu repertório variado e inovador. Enquanto muitas bandas marciais se limitam às tradicionais marchas militares, a Banda Marcial de Ibaté vai além, incorporando em suas apresentações músicas populares que abrangem uma vasta gama de estilos. Os espectadores podem esperar performances que vão desde os clássicos do rock, como Deep Purple, passando pelo pop icônico de Michael Jackson, até o sertanejo raiz, representado por artistas como Milionário e José Rico. Essa versatilidade musical não apenas aprimora a experiência dos membros da banda, mas também encanta e surpreende o público em cada apresentação.

As inscrições estão abertas aos sábados, das 13h às 17h30, na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni. Não perca a chance de fazer parte deste projeto e contribuir para a rica tradição musical de Ibaté.

Leia Também