Cemitério Municipal de Ibaté está preparado para visitação durante o feriado de Finados

27 Out 2023 - 20h41

A Prefeitura de Ibaté informa que o Cemitério Municipal "Nossa Senhora de Fátima” estará aberto para visitação na próxima quinta-feira, 02 de novembro, Feriado de Finados, em horário das 6h45 às 18h.

A administração do Cemitério alerta, que a limpeza e lavagem de túmulos poderão ser realizadas até a quarta-feira, 01 de novembro, no horário normal de funcionamento do local, das 7h às 18h.

Segundo o prefeito de Ibaté, José Luiz, todos os anos, milhares de fiéis visitam o Cemitério Municipal para lembrar de seus entes queridos e amigos que já se despediram desse plano. “A Prefeitura intensificou os serviços de limpeza e manutenção no local, nesses últimos dias, para receber melhor os munícipes e visitantes, embora o Cemitério fique bem cuidado o ano inteiro”, apontou.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, ressalta que a população deve estar atenta aos cuidados para a não proliferação do Aedes Aegypti, mosquito causador de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. “Os visitantes devem recolher o lixo e depositá-lo nos latões instalados em vários setores e evitar água parada nos vasos fixados sobre os túmulos, evitando a colocação de pratinhos. Não deixem garrafas, sacos plásticos ou qualquer outro tipo de recipiente vazio nas dependências do cemitério”, orienta a enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Ibaté, Carolina Freire Basaglia.

Missas

O Cemitério Municipal também contará com uma programação de missas nesta quinta-feira (2), Dia de Finados. De acordo com a comunidade católica da cidade, haverá missa às 7h e às 9h. As celebrações serão presididas pelos padres das Paróquias da cidade.

