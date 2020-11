Caso da cadela queimada em Araraquara ganha repercussão nacional

Cadela está sob os cuidados do Bem-Estar Animal - Crédito: Divulgação

Um caso de maus-tratos a uma cachorrinha ganhou repercussão nacional neste final de semana. O caso aconteceu em Araraquara.

A cadela foi queimada e jogada próximo a uma linha férrea na região do Jardim Roberto Selmi Dei. Após denúncias, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal recolheu o animal e o levou para tratamento.

Na quarta-feira (18), a Ouvidoria da Prefeitura recebeu a denúncia de que uma cadela foi encontrada queimada na Avenida Paschoalino Palamone Lepre, no setor 5 do Selmi Dei, ao lado de onde passam os trilhos ferroviários.

Um fiscal da Coordenadoria de Bem-Estar Animal foi ao local, socorreu a cachorrinha e a encaminhou para a Clínica Siciliano, empresa contratada pela Prefeitura para a prestação de serviços veterinários.

Na quinta-feira (19), repercutiu nas redes sociais a publicação de uma mulher que estava procurando essa cachorrinha e afirmava que sua nora, de 25 anos, era quem havia queimado o animal na última segunda-feira (16).

A coordenadoria da Prefeitura entrou em contato com a mulher, que colaborou com as investigações. Um menor de idade teria sido coagido pela nora para que a cachorra fosse jogada no terreno.

Todo o fato foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil na sexta-feira (20) para a apuração do caso no âmbito criminal. Por parte da Prefeitura, a autora do crime de maus-tratos irá receber multas e deverá pagar os custos do tratamento, de acordo com o que prevê a legislação municipal.

Depois da ampla repercussão, o deputado estadual e delegado Bruno Lima (PSL), que defende a causa animal, esteve em Araraquara neste sábado (21) para acompanhar o fato de perto junto com a coordenadoria da Prefeitura e entidades de proteção aos animais.

“A Prefeitura socorreu a cachorrinha e deu todos os cuidados necessários. Ela está bem, está se alimentando, mas ainda corre risco de infecções por causa das queimaduras”, explica a coordenadora de Bem-Estar Animal, Ana Lúcia Ferreira Chaquine.

