Carro roubado em Ibaté é encontrado depenado nas margens da Washington Luís

Crédito: Flávio Fernandes

Um GM/Corsa roubado em Ibaté no dia 13 de janeiro foi localizado na tarde desta segunda-feira (30) abandonado em um canavial nas margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

Policiais militares foram acionados no local que fica na região do Chibarro e encontraram o veículo sem as placas, rodas, estepe, som, bateria e no interior havia uma bolsa feminina, bem como uma ordem de serviço com a placa do carro. Através do documento os policiais descobriram que o carro era roubado e quem era a vítima.

A proprietária foi avisada sobre o encontro do automóvel e tomou as providências necessárias para reavê-lo.

