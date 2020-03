Crédito: reprodução

Um caminhão carregado com óleo diesel tombou no final da tarde desta quinta-feira (19) no quilômetro 211 da rodovia Washington Luis (SP-310), na região de Itirapina.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionado para atender a ocorrência. O motorista não se feriu.

Houve derramamento de óleo diesel e as providências estão sendo tomadas.

A rodovia não precisou ser interditada.

