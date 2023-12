Campanha "Fique Sabendo 2023" é intensificada em Ibaté

Pensando em conscientizar a população sobre os riscos de HIV e Sífilis, a Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, orienta sobre a Campanha “Fique Sabendo 2023".

A Campanha “Fique Sabendo” acontece em todo o Estado de São Paulo durante o mês de dezembro, tendo como referência o dia 1º de dezembro, em virtude da data ser instituída como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A campanha “Fique Sabendo” destaca a importância do diagnóstico precoce destes dois agravos, sobretudo entre os jovens, a campanha visa promover o acesso ao teste e ampliar o número de pessoas com conhecimento de seu status sorológico, viabilizando tratamento precoce nos serviços de saúde, além de reforçar as medidas de prevenção ao HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Caroline Freire Basaglia, coordenadora de Vigilância Epidemiológica Municipal, explica que o teste rápido é seguro e confiável. “Com apenas duas gotas de sangue coletadas do dedo, obtém-se o resultado no mesmo dia. Esses testes estão disponíveis o ano todo, em todas as unidades de saúde do município”, apontou. “Em Ibaté, além das testagens realizadas nas unidades de saúde, a Vigilância Epidemiológica também realiza ações em pontos estratégicos na cidade, com foco na população com maior vulnerabilidade”, destacou.

Confira abaixo o calendário com data, horário e local onde haverá testagem para HIV e Sífilis.

DIA D

Dia 12, terça-feira – Praça Central – Realização de teste rápido de HIV e Sífilis das 8h às 16h.

Além dos testes haverá também:

- Distribuição de preservativos;

- Aconselhamento;

- Orientação sobre sexo seguro;

Até o dia 15/12 intensificação de testagem de HIV e sífilis nas Unidades de Saúde dos bairros, das 8h às 16h;

Informações adicionais podem ser adquiridas diretamente na Vigilância Epidemiológica, localizada na Rua Paulino Carlos, 921 – Centro, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Programas Saúde da Família (PSF) do município.

