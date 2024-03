Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda (25), em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté inicia nesta segunda-feira (25) a campanha de vacinação contra a gripe – doença provocada pelo vírus influenza. A ação acontece até o dia 5 de maio e visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe para a população em geral.

Com a chegada do outono, há maior prevalência das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados. A secretária municipal de Saúde de Ibaté, Elaine Sartorelli Breanza, explica que a mudança de estação propicia o aumento de casos e a vacinação pode prevenir esse cenário. “Esse período acentua as doenças respiratórias agudas, por isso, para evitar a proliferação do vírus, é fundamental adotar as medidas de prevenção e se imunizar”, afirmou a especialista, que também destaca a necessidade de ampliação da imunização.

A cidade de Ibaté recebeu 1,2 mil doses da vacina contra o vírus influenza. A distribuição para as Unidades de Saúde foi feita nesta sexta-feira, 22 de março.

Confira a lista completa do primeiro grupo prioritário de vacinação:

-Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

-Idosos com 60 anos ou mais de idade

-Gestantes

-Puérperas

Para garantir a imunização, esses grupos devem procurar uma das unidades de Saúde: PSF’s Esfer, Jardim Mariana e Jardim Icaraí. Além das UBS’s Jardim Icaraí, Jardim Cruzado II, e Popular, de segunda a sexta-feira das das 8h às 11h e das 13h às 15h.

Vacina 100 Dúvidas

O Governo de São Paulo criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A plataforma esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar. O acesso está disponível no link: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/

