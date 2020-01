Campana de caminhão escapa, atinge carro e mata adolescente na região

Veículo danificado após ser atingido pela peça - Crédito: Gazeta de Vargem Grande

Um adolescente de 17 anos morreu por volta das 15h30 desta terça-feira, 7, vítima de um acidente na rodovia SP-350. Segundo apurado, uma fatalidade pode ser a causa da morte acidental da vítima, que era de Casa Branca.

De acordo com informações obtidas junto às Polícias Civil e Rodoviária, um caminhão de Pirandi/SP e um Gol de Casa Branca/SP estavam trafegando pela rodovia e na altura do trevo da entrada de Itobi, a campana do pesado veículo quebrou e foi arremessada no vidro da frente do carro, que seguia logo atrás.

O vidro quebrou e o adolescente que estava no banco do passageiro foi atingido com gravidade. Ele não resistiu ao ferimento e faleceu no local. (Com Gazeta de Vargem Grande).

