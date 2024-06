Caminhonete roubada no Jardim Cruzado é recuperada pela GCM de Ibaté

SIGA O SCA NO

Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (07), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté, em patrulhamento preventivo, receberam a informação de que havia uma caminhonete em uma área rural do município,possivelmente abandonada. Ao averiguarem a denúncia, os agentes localizaram o veículo, que havia sido roubado no Jardim Cruzado no dia 27 de maio deste ano.

Com o apoio de um guincho, a caminhonete foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Ibaté. O proprietário do veículo também foi notificado e o caso será investigado.

