Caminhada pela Conscientização sobre Arboviroses Mobiliza Comunidade Escolar em Ibaté

Crédito: Divulgação

A comunidade da Escola Antônio Deval, se uniu nesta quarta-feira, 20, em uma caminhada pela conscientização sobre Arboviroses. Com a participação de todos os alunos, pais, professores, funcionários, gestão escolar, membros da Semec e demais membros do município, o evento foi considerado um verdadeiro sucesso.

Os professores da escola não apenas abordaram o tema das arboviroses na sala de aula, mas também organizaram uma caminhada como uma forma de colocar em prática o aprendizado e sensibilizar a população sobre essas doenças transmitidas por mosquitos.

“Com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de se combater as arboviroses-doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, a escola promoveu essa caminhada consciente”, destacou Danielle Chaves, secretária Municipal de Educação e Cultura de Ibaté.

Com saída da Escola Municipal Antônio Deval, os participantes percorreram as ruas do bairro, levando consigo mensagens de prevenção e conscientização. Cartas informativas e distribuição de panfletos, foram algumas das ações realizadas durante o percurso.

A iniciativa não apenas reforça o compromisso da Escola com a saúde e bem-estar da população, mas também evidencia o papel fundamental da Educação na promoção de práticas saudáveis e na prevenção de doenças.

A caminhada pela conscientização sobre arboviroses foi um exemplo de engajamento e colaboração, demonstrando que juntos podemos fazer a diferença na luta contra essas doenças.

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, desde o início desse ano, foram notificados 212 casos, sendo 49 positivos, 132 negativos e 31 aguardam resultados.

Os bairros que tiveram casos confirmados neste ano foram: Centro (06); Jardim Cruzado (17); Encanto do Planalto (05); Domingos Valério (02); Santa Terezinha (03); Vila Tamoio (01); Jardim Icaraí (01); Popular (02); Jardim Mariana (04); Vila Bandeirantes (04); Jardim Nossa Senhora Aparecida (02); Jardim Padovan (01); Jardim das Palmeiras II (01), totalizando os 49 casos positivos.

