Câmeras de videomonitoramento ajudam na identificação da prática de criminosos em Ibaté

Crédito: Divulgação

As câmeras de videomonitoramento, instaladas pela Prefeitura de Ibaté, têm ajudado na identificação da prática de vários atos criminosos e seus autores.

No dia 11 de março, a equipe da Guarda Municipal de Ibaté, formada pelo inspetor Huss e GCM Pratavieira, foi acionada pelo guarda Freire, responsável pelo videomonitoramento, para verificar a entrada de um indivíduo no interior de uma escola municipal, no bairro Jardim Popular.

Ao chegarem ao local, eles se depararam com um adolescente de 13 anos, conhecido nos meios policiais e responsável por vários danos ao patrimônio público (Pirâmide, Setor de Transporte do Ambulatório), além de ter tentado furtar o veículo de um servidor municipal e ser o suspeito de um atropelamento que vitimou uma motociclista no Jardim Menzani.

O Conselho Tutelar foi acionado e o adolescente encaminhado ao Plantão da Polícia Civil de São Carlos, onde foi ouvido, liberado e entregue para o responsável.

Um segundo fato aconteceu no dia 7 de março. Também com a ajuda do videomonitoramento da prefeitura foi possível visualizar a prática de furto aos refletores de Led do local. Os guardas das rondas motorizadas foram acionados e conseguiram evitar a prática de mais esse ato criminoso.

Os refletores já estavam com os fios cortados e prontos para serem levados. Os indivíduos deixaram uma camiseta, uma lata de tinta spray e uma bicicleta numa mata localizada próxima da Pirâmide da Mata do Alemão.

Os autores foram identificados, porém, como não foram ‘pegos’ em flagrante, as providências serão tomadas no sentido de intimá-los para que prestem os devidos esclarecimentos.

Em buscas por filmagens no dia 09 de março, foram identificados três menores de idade que praticaram atos de vandalismo na parte interna da Pirâmide, pichando com tinta e quebrando uma mesa. Eles também deverão ser acionados pela Polícia.

INSTALAÇÃO

Com o objetivo de proporcionar mais segurança, a Prefeitura de Ibaté implantou um sistema moderno de monitoramento por câmeras, em toda cidade. Ao todo, foram definidos 32 pontos de instalações, com atenção especial às entradas e saídas nas escolas da rede municipal de Ensino, acessos ao município, bancos, praças e principais ruas e avenidas, atendendo também uma solicitação dos comerciantes da cidade que estiveram com o prefeito José Luiz Parella solicitando mais segurança, pois vinham acontecendo muitos assaltos.

Os equipamentos são de última geração e oferecem a possibilidade de zoom para identificar pessoas e veículos, em alta resolução. Os equipamentos foram interligados a uma central de monitoramento e funcionam full time, ou seja, 24 horas por dia. A implantação de toda essa tecnologia de monitoramento foi realizada por meio de fibra ótica e o sistema permite acesso às imagens em tempo real.

A Prefeitura também está em fase de adequação na implantação do sistema Detecta, que vai auxiliar as polícias Civil e Militar, bem como, a Guarda Civil Municipal, na solução de crimes, como o furto e roubo de veículos e na identificação de pessoas desaparecidas e de criminosos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também