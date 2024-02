Biblioteca de Ibaté é selecionada pelo edital “Histórias em quadrinhos e Literatura Infantil e Juvenil”

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

No dia 31 de janeiro a Biblioteca Municipal de Ibaté Comendador Nello Morganti recebeu uma doação contendo mais de duzentos novos livros para compor e atualizar seu acervo.

A doação aconteceu mediante seleção no Edital 2023 “Histórias em quadrinhos e Literatura Infantil e Juvenil”, ofertado pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), onde somente 50 bibliotecas públicas do estado de São Paulo foram contempladas.

O kit reúne 100 publicações, entre livros de História em Quadrinhos e literatura infantojuvenil, que irão auxiliar na renovação do acervo da biblioteca. Além do kit de livros, a biblioteca também recebeu do SisEB uma doação contendo mais 100 novos itens, contendo principalmente livros de ficção contemporânea, que também serão incorporados ao acervo.

“Sou sempre grata pela maravilhosa parceria que temos com o SisEB, pois é uma excelente maneira de continuarmos mantendo nosso acervo atualizado. As doações de kits semestrais estão cada vez mais ricas, contendo títulos maravilhosos. Vale a pena vir conferir”, comentou Letícia Silveira Toniolo, bibliotecária responsável.

Os itens recebidos ficarão disponíveis para a apreciação e conhecimento do público no espaço da biblioteca e serão disponibilizados para empréstimo domiciliar o quanto antes. Para mais informações, entre em contato com a biblioteca, por telefone, Whatsapp ou e-mail. E siga suas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades.

Biblioteca Municipal de Ibaté

Endereço: Av. São João, 742, Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

Telefone: (16) 3343-3067 (também WhatsApp)

E-mail: ibate.biblioteca@gmail.com

Instagram: www.instagram.com/bibliotecadeibate

Facebook: www.facebook.com/bibliotecadeibate

