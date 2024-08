Bebê nasce de forma surpreendente no Hospital Municipal de Ibaté

SIGA O SCA NO

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Divulgação

No último sábado, 17 de agosto, um evento surpreendente e emocionante marcou a rotina do Hospital Municipal de Ibaté. Uma mulher de 44 anos, que até então acreditava estar com fortes cólicas intestinais, acabou dando à luz uma linda menina de forma inesperada. O episódio, que já é comentado entre os profissionais de saúde da unidade, trouxe uma dose extra de alegria ao local.

A paciente chegou ao hospital por volta das 15h, acompanhada de seu filho mais velho, de 25 anos. Enquanto ele realizava a ficha de atendimento, a mãe se dirigiu ao banheiro, onde, para sua total surpresa, deu à luz à bebê. Sem saber que estava grávida, a mulher relatou que não havia sentido qualquer sintoma que indicasse sua condição, o que tornou o momento ainda mais impressionante.

A equipe médica da instituição agiu prontamente, prestando todo o suporte necessário para garantir o bem-estar tanto da mãe quanto da recém-nascida. A rápida atuação dos profissionais foi essencial para que tudo transcorresse de maneira segura e tranquila.

No domingo, 18 de agosto, a mãe já recebeu alta, completamente recuperada do ocorrido.

A pequena bebê, apesar do nascimento inusitado, encontra-se em excelente estado de saúde. Contudo, por não ter passado por acompanhamento pré-natal, permanecerá em observação por alguns dias na maternidade do hospital, onde está recebendo todos os cuidados necessários. Os funcionários da unidade estão encantados com a nova moradora temporária, que já se tornou o centro das atenções.

A assessoria da Prefeitura de Ibaté também esteve presente, oferecendo todo o apoio necessário para a mãe e a recém-nascida. Este é, sem dúvida, um daqueles acontecimentos que serão lembrados com carinho por todos os envolvidos, celebrando a vida e a dedicação dos profissionais de saúde que, mais uma vez, demonstraram excelência e prontidão em seu trabalho.

